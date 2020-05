Second Hand Car Market में आधे से भी कम कीमत में मिलती हैं महंगी कारें, लेकिन खरीदना फायदे का सौदा है या नही यहां जानें

आजकल सेकंड हैंड कार मार्केट भी खूब फल-फूल रहे हैं। ( Second hand car market ) ( used cars market ) ( cheap cars market ) यह मार्केट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं तो चलिए जानते हैं कौन से हैं यह मार्केट और यहां पर कौन सी कारों को खरीदा जा सकता है।

नई दिल्ली: भारत में कार खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है और ना ही कारों की वैरायटी में कोई कमी। आप जिस भी तरह की कार खरीदना चाहते हैं फिर चाहे वह एसयूवी हो या सेडान आपको हर कार का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि नई कार खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है ऐसे में आजकल सेकंड हैंड कार मार्केट भी खूब फल-फूल रहे हैं। ( Second hand car market ) ( used cars market ) ( cheap cars market ) ( used cars for sale ) यह मार्केट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं तो चलिए जानते हैं कौन से हैं यह मार्केट और यहां पर कौन सी कारों को खरीदा जा सकता है।

Marutisuzukitruevalue.Com : ये मारुती का सेकंड हैंड कार सेलिंग पोर्टल है, यहां पर आप अपनी पसंद की कार चुनकर उसे खरीद सकते हैं साथ ही आपको इसपर अच्छी खासी डील में मिल जाती है। ( Buy second hand cars )

Www.Cars24.Com : ये एक जानी मानी वेबसाइट है जहां पर आप पुरानी कारों को खरीद सकते हैं साथ ही इनपर अच्छी डील्स भी हासिल कर सकते हैं।

Www.Cardekho.Com : कार देखो सेकंड हैंड कार खरीदने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहां पर आप अच्छी डील्स के साथ बेहतरीन कंडीशन वाली सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं।

अगर कोई व्यक्ति यहां से कार खरीदता है तो उसके लिए कागज आसानी से बन जाते हैं। यहां से मिलने वाली सभी कारों पर 1 साल या 15,000 किमी की वारंटी भी मिलती है। महिंद्रा फर्स्ट च्वॉइस व्हील्स देश की अलग-अलग जगहों पर मौजूद है। यहां से कारों को EMI पर भी खरीदा जा सकता है। ( India used car market ) ( cheap used cars for sale )

इसके अलावा अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो इन मार्केट्स में आपको बेहद कम दाम में प्रीमियम यूज्ड कारें मिल जाएंगी।

अशोक विहार: अगर आप लग्जरी कारें खरीदने का मन बना रहे हैं तो दिल्ली की अशोक विहार मार्केट आपके लिए है, यहां पर आप बेहतरीन कंडीशन वाली लग्जरी कारें आधे से भी कम दाम में खरीद सकते हैं।

करोल बाग़: करोलबाग़ की मार्केट यूज्ड कार खरीदने के लिए सही जगह है, यहां पर आप 2 से 4 लाख रुपये में अच्छी कारे खरीद सकते हैं।

रोहिणी: दिल्ली के रोहिणी इलाके मैं भी यूज्ड कारों की बड़ी मार्केट है, यहां पर आपको शानदार SUV कारें आसानी से मिल जाएंगी वो भी अच्छी खासी डील के साथ, ऐसे में अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस मार्केट में भी जा सकते हैं।

फायदे का सौदा या नुकसान का

अगर आप गौर करेंगे तो इन मार्केट में फिर चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन दोनों में ही काफी पुरानी कारों को शामिल किया जाता है। यह कार्य देखने में भले ही नई लगती हो लेकिन इन के पार्ट्स और इनका इंजन काफी पुराना होता है। ऐसे में आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि जब तक जरूरी ना हो इन मार्केट से कार ना खरीदें क्योंकि कई बार ऑफलाइन मार्केट में लोग कारों के ओरिजिनल पार्ट्स निकालकर उनकी जगह पर लोकल डुप्लीकेट पार्ट्स लगा देते हैं जिनकी लाइफ कम होती है और फिर जब आप यह कार खरीद लेते हैं तो आए दिन इस में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती। ऐसे में हमारी मानें तो आपको इन मार्केट से कार खरीदना अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पर आप कोई सस्ती हैचबैक कार चुन सकते हैं जिसकी कीमत भी बेहद कम होती है और आप कंपनी से इन्हें ब्रांड न्यू खरीद सकते हैं।