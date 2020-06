Tata Tiago को मिल रहा ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स, जानें क्या है खासियत

नई दिल्ली: भारत में कुछ समय पहले ही टाटा टियागो ( Tata tiago ) ( Tata Motors ) हैचबैक को लॉन्च किया गया है, यह एक हैचबैक कार है जिसे भारतीयों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि यह नासिर कम कीमत में खरीदी जा सकती बल्कि यह अच्छा खासा माइलेज भी देती है। टाटा टियागो को ग्राहकों इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह बेहद ही लो मेंटेनेंस कार है और इसे मेंटेन रखने में कम खर्च आता है साथ ही यह हल्की होती है जिसकी वजह से इसे चलाना भी आसान है। टाटा टियागो टाटा इंडिका के बाद टाटा मोटर्स की हैचबैक कार है जिसे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। ‌ लगातार इस कार की बिक्री बढ़ रही है और इसे खरीदने वाले कार को चला कर काफी खुश भी हैं।

आपको बताता है कि टाटा टियागो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। यह सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है और कंपनी ने इसकी डीजल इंजन वेरिएंट को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस कार के पेट्रोल वर्जन की कीमत 4.6 रुपए से लेकर 6.59 लाख रुपए तक जाती है।

आपको बता दें कि टाटा टियागो को पसंद करने की बड़ी वजह उसके बेहतरीन फीचर्स हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं इसके साथ-साथ इस कार में सेफ्टी का भी खास ख्याल रखा गया है और सेफ्टी के मामले में इस कार को 4 स्टार की रेटिंग भी मिल चुकी है जो काफी अच्छी मानी जाती है।

बात करें इस कार के फीचर्स की तो इसमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, हयर पार्किंग असिस्ट जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही कार में 15 इंच केवी दिए। आपको बता दें कि इस कार के सबसे सस्ते वेरिएंट की कीमत ₹406000 है।

खास बात यह है कि छोटी हैचबैक होने के बावजूद आप इस कार को किसी भी तरह के रास्ते पर ड्राइव कर सकते हैं और आपको वही कंफर्ट मिलेगा जो हाईवे पर मिलता है। कंफर्ट के मामले में इस कार का कोई मुकाबला नहीं है और अपनी रेंज में यह कार सबसे ज्यादा पसंद की जा रही। ‌ मैसेज स्क्रीन एक शानदार है बल्कि इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वह भी बड़े काम के हैं।