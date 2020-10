भारत में होगी इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla की एंट्री, सीईओ ने ट्वीट में कही ये बात

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमरीकी कंपनी Tesla जल्द ही भारतीय मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ Elon musk ने संकेत दिए हैं कि उनकी कंपनी अगले साल तक भारत के कार मार्केट में एंट्री कर सकती है। उन्होंने यह बात एक ट्वीट के जवाब में कही। बता दें कि एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने एलन मस्क से पूछा कि उनकी कंपनी Tesla भारत में कब आएगी। इसके जवाब में उन्होंने लिखा,'अगले साल निश्चित रूप से।'

टीशर्ट पर लिखा था—‘India wants Tesla’

Tesla Club India (एक अनऑफिशियल फैन अकाउंट) ने एक एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी। इस टीशर्ट पर लिखा था, ‘India wants Tesla’। इस ट्वीट का जवाब देते हुए Tesla कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने लिखा,‘Next year for Sure, Thanks for waiting।' मस्क के ट्वीट के बाद यह स्पष्ट है कि अगले साल से भारतीय मार्केट में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार आ सकती है।

रितेश देशमुख के पास है यह कार

भारत में कई लोगों के पास Tesla कार है। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख भी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं। उन्होंने यह कार अमरीका से इंपोर्ट की है। बता दें कि भारत में भी कई कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं। सरकार भी इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं।

1,39,300 इलेक्ट्रिक कार डिस्पैच की

कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष देश में कार बाजार काफी प्रभावित हुआ है। पिछले 6 माह में कारों की बिक्री कम हुई है। ऐसे में घरेलू कार मैन्यूफैक्चरर्स ने सरकार से राहत पैकेज और टैक्स में छूट की मांग की है। वहीं देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं टेस्ला ने एक बयान में कहा कि तीसरी तिमाही में उनकी कंपनी ने 1,39,300 इलेक्ट्रिक कारें डिस्पैच की हैं।