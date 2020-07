Budget Cars: ये हैं भारत की सबसे पॉपुलर बजट कारे, कीमत 5 लाख से भी कम

इन कारों की कीमत कम होने के साथ-साथ इन्हें चलाना भी काफी आसान होता है। यह कार कंफर्टेबल होने के साथ-साथ ईजी ड्राइव ( Best Small Family Car 2020 ) ( Best Hatchback Car Under 5 Lakh ) ( Best Hatchback Car In India For Family ) भी होनी चाहिए।

नई दिल्ली: आजकल भारत में ऐसी कार्य पसंद की जा रही है जो कम कीमत में आसानी से खरीदी जा सकती हैं। इन कारों की कीमत कम होने के साथ-साथ इन्हें चलाना भी काफी आसान होता है। यह कार कंफर्टेबल होने के साथ-साथ ईजी ड्राइव ( Best Small Family Car 2020 ) ( Best Hatchback Car Under 5 Lakh ) ( Best Hatchback Car In India For Family ) भी होनी चाहिए। ऐसे में हम आपको आज भारत की पांच टॉप ईजी ड्राइव कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके पैरेंट्स को काफी पसंद आएंगी। ( Best Family Car Under 5 Lakh 2020 )

हुंडई ग्रैंड I10

भारत में इस कार की कीमत ₹498000 से ₹759000 तक है। यह कार आपके पेरेंट्स के लिए बेहद ही कंफर्टेबल रहती है। ( Best Car For 4 People ) खास बात यह है इस कार में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जिसे आप के पेरेंट्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही कार में सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है और एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, डी फोगर, एयर बैग जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

मारुति इग्निस

भारत में इस कार की कीमत ₹489000 से शुरू होती है और ₹719000 तक जाती है। यह कार बेहद ही हाईटेक फीचर से लैस है और इसमें आपकी फैमिली आसानी से बैठ सकती है। ( Best Car For Parents ) ( Best Small Cars In 2020 ) इस कार में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, डुअल एयर बैग शट अप, एबीएस और ईबीडी जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

फोर्ड फिगो

भारत में इस कार की कीमत ₹539000 से शुरू होती है जो ₹785000 तक जाती है। इस कार में रियर पार्किंग कैमरा, एबीएस, ईपीएस, एयर बैग और ईबीडी जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए जाते है। ( Ideal Family Cars List )

टाटा टियागो

टाटा टियागो भारत में कुछ ही समय पहले लांच की गई हैचबैक कार है जिसमें बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं जो हर किसी को पसंद आते हैं। यह कार आपके पैरेंट्स के लिए हर मामले में परफेक्ट है क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम लुकिंग केबिन मिलता है जो काफी कंफर्टेबल है साथ ही आपको इस कार में फाइव स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन , एबीएस, ईबीडी के साथ डुएल फ्रंट एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

मारुति सुजुकी बलेनो

अभी फोन की बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक कार है जिसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा, एबीएस, ईबीडी और एयरबैग जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। भारत में इस कार की कीमत ₹563000 से ₹896000 तक जाती है।a