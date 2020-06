Best CNG Cars : ये हैं भारत की सस्ती CNG Cars, इन्हें चलाने का खर्च है बेहद कम

सीएनजी कार ( Best CNG Cars In India ) ( CNG Cars With Mileage ) इलेक्ट्रिक कारों का विकल्प बनकर सामने आ रही है। दरअसल सीएनजी कारों को चलाना फ्यूल कारों को चलाने से काफी सस्ता होता है। साथ ही साथ यह पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।

नई दिल्ली: भारत में कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है जिसका कारण है प्रदूषण को पूरी तरह से कम करना। दरअसल electric cars प्रदूषण कम करती हैं साथ ही इन्हें चलाना इतना आसान होता है कि आप हर महीने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत है आजकल आजकल आसमान छू रही है जिससे इलेक्ट्रिक कारें राहत देती है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत काफी ज्यादा है होती है ऐसे में इन्हें खरीद पाना काफी मुश्किल होता है।

ऐसे में सीएनजी कार ( Best CNG Cars In India ) ( CNG Cars With Mileage ) इलेक्ट्रिक कारों का विकल्प बनकर सामने आ रही है। दरअसल सीएनजी कारों को चलाना फ्यूल कारों को चलाने से काफी सस्ता होता है। साथ ही साथ यह पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ऐसे में आज हम आपको भारत में मिलने वाली सस्ती सीएनजी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। ( Factory Fitted CNG Cars In India ) ( Best Company Fitted CNG Cars 2020 )

मारुति‍ सुजुकी ऑल्‍टो के10 : Maruti Alto K10 को आप 4.18 लाख रुपए (एक्‍स शोरूम दि‍ल्‍ली) में खरीद सकते हैं और ये कार सीएनजी में 32.26 Km/Kg का माइलेज देती है। ( Best Hatchback With CNG )

मारुति‍ सुजुकी सेलेरि‍यो ग्रीन : Maruti Suzuki Cellerio Green को आप 5.14 लाख रुपए (एक्‍स शोरूम दि‍ल्‍ली) में खरीद सकते हैं और इसमें पहले से ही सीएनजी किट लगा होता है। बता दें कि ये कार 31.79 Km/Kg का माइलेज देती है।

मारुति‍ सुजुकी ऑल्‍टो 800 : भारतीयों के लिए Maruti Suzuki Alto 800 एक जाना माना नाम है, अगर आपको इस कार के सीएनजी वैरियंट ( CNG Cars ) को खरीदते हैं तो ये आपको 3.75 लाख रुपए (एक्‍स शोरूम दि‍ल्‍ली) में मिल जाएगा और इसे चलाने पर आपको 33.44 Km/Kg का जबरदस्त माइलेज मिलता है।

मारुति‍ सुजुकी वैगनआर ( Maruti Wagon R ) : इस सीएनजी ( CNG Cars ) किट लगी हुई कार को आप 4.87 लाख रुपए (एक्‍स शोरूम दि‍ल्‍ली) में खरीद सकते हैं, बता दें कि ये कार 26.6 Km/Kg का जबरदस्त माइलेज देती है साथ ही इसका लुक भी बेहद शानदार है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा ( Maruti Suzuki Ertiga ) : मारुति सुजुकी आर्टिका भारत में एक बेहद पॉपुलर एमपीवी कार है। अर्टिगा को ना सिर्फ लोग अपने निजी इस्तेमाल बल्कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी खरीदते हैं। यह एक पॉपुलर सेवन सीटर कार है जो लंबे समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। आपको बता दें कि वैसे तो इस कार के सीएनजी और फ्यूल वैरीअंट दोनों को ही काफी पसंद किया जाता है लेकिन अगर आप सीएनजी वेरिएंट खरीदने जा रहे हैं तो इसकी कीमत ₹827000 से शुरू होती है। सीएनजी मॉडल में यह कार 22.08 Km/Kg का माइलेज देती है।

भारत में सीएनजी कारों को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कारों से काफी सस्ती होती है और पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप भी सीएनजी कार खरीदना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ये कारें लो मेंटेनेंस के साथ आती हैं और इनमें पावरफुल इंजन भी दिया जाता है। साथ ही साथ यह Cars बेहतरीन फीचर से भी लैस होती हैं। ( Best Sedan With CNG )