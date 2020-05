Helmet खरीदते समय ध्यान रखें 4 बातें, मजबूती के मामले में कभी नहीं खाएंगे धोका

आपको हेलमेट खरीदते समय बस चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप बेहतरीन क्वालिटी का मजबूत हेलमेट ( best helmet for safe riding ) ( how to choose best helmet ) खरीद सकते हैं

नई दिल्ली: बाइक चलाते समय हेलमेट ( Bike Helmet ) पहनना कितना जरूरी होता है यह बात आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। मार्केट में तो वैसे तो हर क्वालिटी के और हर बजट रेंज के हेलमेट मौजूद है लेकिन जब आप हेलमेट खरीदने जाते हैं तो कई बार आपको बेकार क्वालिटी का हेलमेट ( poor quality helmet ) मिल जाता है जो काफी कमजोर होता है और एक्सीडेंट के समय यह आपके सिर को सुरक्षित नहीं रख पाता है और आप चोट का शिकार हो जाते हैं।

ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेलमेट खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप धोखा ना खाएं। आपको हेलमेट खरीदते समय बस चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप बेहतरीन क्वालिटी का मजबूत हेलमेट ( best helmet for safe riding ) ( how to choose best helmet ) खरीद सकते हैं तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चार क्वालिटी जो एक बेस्ट हेलमेट में होनी चाहिए।

आईएसआई प्रमाणित हेलमेट

कभी भी हेलमेट खरीदते समय उसमें आई एस आई का लोगों जरूर देखें। ( Best two wheeler helmet in India ) ( ISI helmet guide ) किसी भी हेलमेट के लिए आईएसआई प्रमाणन बहुत जरूरी होता है। बिना आई एस आई मार्क के कोई भी हेलमेट खरीदना आपके लिए खतरे का सबब साबित हो सकते हैं। दरअसल आई एस आई प्रमाणित हेलमेट अच्छी तरह से टेस्ट किए जाते हैं और तब जाकर इन्हें बिक्री के लिए रखा जाता है। एक्सीडेंट के समय यह आपके सिर को सुरक्षित रखते हैं।

ग्लास वाइजर वाला हेलमेट ही खरीदें

आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां है जो हेलमेट में प्लास्टिक वाइजर लगाती हैं। दरअसल प्लास्टिक वाइजर कुछ समय बाद घिस जाते हैं और रात के समय इनसे देखने में काफी दिक्कत होती। अगर रात को सड़क पर ज्यादा रोशनी ना हो तो आप एक्सीडेंट का भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि यह वाइजर धुंधले पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको हमेशा ग्लास वाइजर वाला हेलमेट ही खरीदना चाहिए। ग्लास फाइबर वाले हेलमेट में विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है फिर चाहे बारिश हो या फिर कोहरा हो।

फेस प्रोटेक्शन का रखे ध्यान

कभी भी ऐसा हेलमेट ना खरीदें जिसमें सामने सिर्फ वाइजर लगा होता है क्योंकि ऐसे में अगर आप एक्सीडेंट का शिकार होते हैं तो आपके चेहरे और दाढ़ी वाले हिस्से में गंभीर चोटें लग सकती हैं। जब भी आप हेलमेट खरीदने जाएं तो ऐसा हेलमेट खरीदें जिसमें फेस कवर प्रोटेक्शन जरूर मिलता हो। फेस कवर प्रोटेक्शन की मदद से आप एक्सीडेंट के दौरान पर अपने सिर और चेहरे को सुरक्षित रख सकते हैं।

हेलमेट के अंदर प्रॉपर कुशनिंग

कई हेलमेट ऐसे होते हैं जो अंदर से भी काफी सख्त होते हैं क्योंकि इनमें सॉफ्ट कोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में एक्सीडेंट के समय आप को चोट लग सकती है। हेलमेट बाहर से काफी कठोर होते हैं ऐसे में आपके सिर वाले हिस्से को अंदर से भी सुरक्षित रखने के लिए ऐसे मेटीरियल का इस्तेमाल होना चाहिए जो नर्म हो। अगर आपका हेलमेट अंदर से भी हार्ड हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके सिर को नुकसान होता है।