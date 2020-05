ये हैं भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 125cc Bikes, आपके बजट में हो जाएंगी आसानी से फिट

125 सीसी की बाइक बिक्री के मामले में सबसे आगे हैं। ( Best 125CC bikes in India ) ( best 125CC bikes ) ( best mileage bikes in India ) आज हम आपको ऐसी 125cc बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

नई दिल्ली: भारत में आजकल ऐसी बाइक्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जो सबसे ज्यादा माइलेज देती है साथ ही जिन्हें कम कीमत में खरीदा जा सकता है। ऐसे में 125 सीसी की बाइक बिक्री के मामले में सबसे आगे हैं। ( Best 125CC bikes in India ) ( best 125CC bikes ) ( best mileage bikes in India ) आज हम आपको ऐसी 125cc बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ( Best commuter bikes in India ) ( best bikes for office ) ( best mileage bikes for office) ( best bikes for office ) ( best bike for 50kms daily ) ( best low maintenance bikes in India )

बजाज पल्सर 125 नियॉन

हाल ही में बजाज ऑटो ने बजाज पल्सर 150 नियॉन को भारत में लॉन्च किया है। इस बाइक में 124.4 सीसी का जबरदस्त इंजन लगाया गया है जो 12 पीएस की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत ₹69997 है। ( Best bike for family ) ( top cheap bikes in India )

हीरो ग्लैमर 125cc

हीरो ग्लैमर 125cc bs6 को हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें 125cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 10.73 बीएचपी की पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत

होंडा एसपी 125 bs6

इस बाइक में 124 सीसी का फोर स्ट्रोक एस आई इंजन दिया गया है जो 10.72 बीएचपी की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत ₹77652 है।