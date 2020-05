Honda City से लेकर Mahindra Thar तक, फेस्टिव सीजन में लॉन्च होंगी जबरदस्त मिड रेंज कारें

साल 2020 का फेस्टिव सीजन खास होगा क्योंकि इस सीजन में एक से बढ़कर एक मिडरेंज प्रीमियम कारों को लांच किया जाएगा ( top upcoming cars in 2020 ) ( car launches during 2020 ) ( expected cars in India 2020 )

नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए साल 2020 बेहद ही खास है क्योंकि इस साल ज्यादातर नामी कंपनियां अपनी बेहतरीन कारों को अपडेट इंजन और अपडेटेड फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च करने वाली है ( upcoming cars in India 2020 ) ( upcoming SUV cars in India 2020 ) ( car launches on Diwali 2020 ) लेकिन इन कोरोनावायरस की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है हालांकि इसके बावजूद कार कंपनियां पूरी तरह से एक्टिव है। आपको बता दें कि साल 2020 का फेस्टिव सीजन खास होगा क्योंकि इस सीजन में एक से बढ़कर एक मिडरेंज प्रीमियम कारों को लांच किया जाएगा ( top upcoming cars in 2020 ) ( car launches during 2020 ) ( expected cars in India 2020 ) तो चलिए जानते हैं कौन सी एवं कार्य जिन्हें आप इस साल फेस्टिव सीजन में खरीद सकते हैं।

स्कोडा करोक एसयूवी

यस यू वी 1.5 लीटर के टी एस आई इंजन से लैस है जिसकी एक्स शोरूम कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए हो सकती है। भारत में जल्दी इस एसयूवी को लांच किया जा सकता है।

हौंडा सिटी

हौंडा सिटी को अब अपडेट करके कंपनी न्यू जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च करने वाली है जिसमें कई सारे हाईटेक फीचर्स देखने को मिलेंगे यस यू वी 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ आएगी जिसमें एलेक्सा रिमोट कंपैटिबिलिटी जैसे जबरदस्त फीचर मिलेंगे।

स्कोडा सुपर्ब फेसलिफ्ट

इसी साल स्कोडा भी अपनी सुपर फेसलिफ्ट कार को लांच करने जा रही है जिसे ऑटो एक्सपो में पेश किया जा चुका है इस कार में 2.0 लीटर का टीएसआई इंजन दिया जाएगा जो 187 पीएस की पावर जनरेट करता है।

महिंद्रा थार

इस साल महिंद्रा थार का नया अवतार लॉन्च किया जाने वाला है जिसे कई सारे फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इस एसयूवी में 2.0 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा जो 140 पीएस की पावर जनरेट करेगा वहीं 2.0 लीटर का टीजी डीआई टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो 190 पीएस की पावर जनरेट करता है।

मारुति सुजुकी s-cross

मारुति सुजुकी s-cross का पेट्रोल वर्जन जल्दी भारत में लांच किया जाएगा जिसमें 1.5 लीटर k15b पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह एसयूवी आम पेट्रोल कार से कहीं ज्यादा माइलेज देती है।

होंडा wr-v फेसलिफ्ट

होंडा wr-v फेसलिफ्ट बेहद ही पॉपुलर कार है और अब कंपनी इसका bs6 इंजन वाला मॉडल लांच करने वाली है जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 90 पीएस की पावर जनरेट करेगा वही डीजल इंजन 100 पीएस की पावर जनरेट करेगा।

हुंडई टकसन

हुंडई टकसन को ऑटो एक्सपो में पेश किया जा चुका है इस एसयूवी में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 6 स्पीड ऑटो और 2.0 लीटर ऑयल बर्नर दिया जाएगा जिसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होगा।

थर्ड जेनरेशन हुंडई i20

हुंडई i20 का थर्ड जनरेशन मॉडल भी इसी साल लॉन्च किया जाएगा जिसमें बेहतरीन और नए फीचर्स दिए जाएंगे। इस कार में 48 वाट माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा।

टोयोटा अर्बन क्रूजर

टोयोटा अर्बन क्रूजर एक बेहतरीन क्रूजर कार है जिसे इस साल फेस्टिव सीजन में ही लॉन्च किया जाने वाला है।

टाटा हॉर्नबिल एचबी एक्स

टाटा हॉर्नबिल एक ऑफ रोडिंग माइक्रो एसयूवी है। एडवेंचर के शौकीनों को यह एसयूवी काफी पसंद आएगी।

किआ सोनेट

सोनेट को फरवरी 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में पेश किया जा चुका है यह एक शब्द कॉन्पैक्ट एसयूवी है जो भारत में जल्द दस्तक देने वाली है। इस एसयूवी को काफी समय से टेस्ट किया जा रहा है और अब यह लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है।