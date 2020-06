TVS XL100 EMI Scheme 2020 : अभी खरीदें और बाद में आराम से करें पेमेंट

कंपनी ने अब बाय नाउ एंड पे लेटर ऑफर ( buy now pay after six months ) शुरू किया है। इसमें आप टीवीएस एक्सएल 100 ( TVS XL100 bs6 ) को अभी खरीद के और 6 महीने बाद इसकी ईएमआई देना शुरू कर सकते हैं।