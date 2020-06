Tyre Burst: गर्मियों में नहीं फटेंगे कार टायर्स, ऐसे रखें इन्हें सुरक्षित

ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं होता है बल्कि कई अन्य लोग भी जब गर्मियों के मौसम में कार चलाते हैं तब उनकी कार का टायर फट जाता है ( tyre burst in summer ) ( tyre blast causes ) ( tyre blowout ) ।

नई दिल्ली: आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता होगा जब कार चलाते समय आपकी कार का टायर फट जाए ( tyre burst ) ( tyre blast ) । जी हां, ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं होता है बल्कि कई अन्य लोग भी जब गर्मियों के मौसम में कार चलाते हैं तब उनकी कार का टायर फट जाता है ( tyre burst in summer ) ( tyre blast causes ) ( tyre blowout ) । ज्यादातर लोगों को लगता है कि हवा ज्यादा भरे होने की वजह से ऐसा हुआ है बल्कि इसके कई अन्य कारण भी हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप इन कारणों को जानकर अपनी कार के टायर को सुरक्षित रख सकें।

ओवर स्पीड

बहुत सारे लोग शायद ही इस बारे में जानते हो लेकिन कार को ओवरस्पीड करना भी टायर्स पर असर डालता है। जब भी आप अपनी कार को ज्यादा स्पीड पर चलाते हैं तो इससे टायर पर जोर पड़ता है और यह गर्म होते हैं ( tires get too hot ) ( maintain tyres in summers ) और अगर ज्यादा देर तक ऐसा किया जाए तो कार के टायर रास्ते में ही फट जाते हैं और आपको इन्हें चेंज ही करवाना पड़ जाता है।

बार-बार ब्रेक लगाना

जब भी आप तेज स्पीड में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो इसका सरकार के टायर्स पर पड़ता है। दरअसल स्पीड में होने की वजह से कार तुरंत नहीं रूकती है और कुछ दूर तक भी शक्ति हुई चलती है ऐसे में कार के टायर भेजते हैं और इन पर जोर पड़ता है जिससे यह फट सकते हैं।

ज्यादा एयर प्रेशर

कुछ लोग कार के टायर में ज्यादा एयर प्रेशर रखना पसंद करते हैं उनको लगता है ऐसा करने से कार काफी स्मूद चलेगी जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा कार के टायर्स में पूरी तरह से हवा नहीं भरी जाती और इसका कारण यह है कि गर्मियों के मौसम में कार का टायर फूलता है क्योंकि इसके अंदर भरी हवा गर्म होकर फैलती है जिससे कार का टायर फट जाता है। ऐसे में आपको तय मानकों के हिसाब से कार के टायर में हवा भर नहीं चाहिए।

ओवरलोडिंग

वैसे तो कार में ओवरलोडिंग करना हर मौसम मैं आपकी कार के टायर को नुकसान पहुंचाता है लेकिन गर्मियों के मौसम में यह कहीं ज्यादा असर डालता है। दरअसल जब आप अपनी कार में और लोडिंग करते हैं तो टायर्स पर ज्यादा भार पड़ता है और जब यह सड़क पर चलते हैं तो यह आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से भेजते हैं और गर्म हो जाते हैं ऐसे में अगर आप तेज स्पीड में है तो इनके फटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आपको कार में ओवरलोडिंग से बचना चाहिए।