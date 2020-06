BS6 TVS Victor से लेकर Hero Xtreme 160R BS6 तक, इसी महीने लॉन्च हो सकती हैं ये बाइक्स

ऑटोमोबाइल कंपनियों ( upcoming bikes in India ) ( upcoming bikes in India during lockdown ) ने एक बार फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया है लेकिन कंपनियां सभी सुरक्षा गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं जो सरकार की तरफ से जारी की गई है