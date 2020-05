UPSRTC ने शुरू की टैक्सी सर्विस लेकिन किराया 500 नहीं बल्कि 10,000 रुपये

नई दिल्ली: लॉक डाउन के बीच यूपीएसआरटीसी मैं दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और गाजियाबाद तक सफर करने वाले लोगों के लिए टैक्सी सर्विस शुरू की है। अब आप आसानी से इन जगहों पर टैक्सी सर्विस ले सकते हैं लेकिन अब टैक्सी का किराया पहले जैसा नहीं रहा बल्कि अब इसके लिए आपको 10000 से ₹12000 की रकम ( UPSRTC taxi rent ) ( UPSRTC charges in lockdown ) ( Delhi airport to Noida ) ( Delhi airport to Ghaziabad ) चुकानी पड़ेगी जो कि किसी फ्लाइट के टिकट जितनी कीमत है।

आपको बता दें कि यूपीएसआरटीसी ( Uttar Pradesh State road transport corporation ) ( UPSRTC 10000 charges ) का मिनिमम किराया ₹10000 है जो कि ₹12000 तक जाता है। यह किराया दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और गाजियाबाद तक के लिए लागू है। इस टैक्सी सर्विस को शुरू करने का मकसद लोगों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाना है।

सिर्फ कैब ही नहीं बल्कि यूपीएसआरटीसी ने बसों के लिए भी किराया तय कर दिया है। जहां आपको नॉर्मल बस की सीट के लिए ₹1000 प्रति व्यक्ति चुकाने पड़ेगे तो वही एसी बस की एक सीट के लिए आपको 1320 रुपए चुकाने पड़ेगे। खास बात यह है कि यह किराया महज 100 किलोमीटर की दूरी के लिए मान्य होगा।

अगर टैक्सी सर्विस की बात करें तो आप कोई भी सेडान या फिर एसयूवी बुक कर सकते हैं और इसके लिए आपको 10000 से ₹12000 तक की रकम चुकानी पड़ेगी।

आपको बता दें कि बस के अंदर एक बार में सिर्फ 26 लोगों को ही बैठाया जा सकेगा। इसका मकसद लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। हालांकि आपको टैक्सी का किराया काफी ज्यादा लग सकता है लेकिन अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और गाजियाबाद का सफर करना चाहते हैं तो यही रकम आपको चुकानी पड़ेगी।

आपको बता दें कि ब्लॉक डाउन के दौरान लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और दिल्ली एयरपोर्ट से गाजियाबाद आने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जल्दी फ्लाइट सर्विस भी शुरू होने वाली है ऐसे में यूपीएसआरटीसी ने टैक्सी और बस सर्विस शुरू की है। हालांकि इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको पहले से कहीं ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी और इसका किराया भी फिक्स है। बसों में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और लोग कोरोनावायरस से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।

आने वाले दिनों में कुछ और सर्विसेस भी शुरू की जा सकती हैं जिनका फायदा दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को मिलेगा और लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से आ जा सकते हैं।

ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फ्लाइट सर्विस भी शुरू होने वाली है जिसमें शोषण डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट के इन साधनों को शुरू करने से पहले समय लिया जा रहा है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।