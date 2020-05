महज 44 हजार में Alto तो 95 हजार में मिल रही Wagon R, जानिए इन्हें खरीदना आपके लिए सही रहेगा या नहीं

इस वेबसाइट पर मारुति सुजुकी अल्टो का साल 2008 मॉडल ( used Alto price ) अवेलेबल है जो अब तक 107224 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। यह पेट्रोल मॉडल है जिसके लिए वेबसाइट ₹44000 मांग रही है। ( Used Maruti Suzuki Alto )

नई दिल्ली: भारत में मारुति सुजुकी की कारों को इतना जबर्दस्त रिस्पांस मिलता है कि किसी और कंपनी की कारें इसके सामने टिकती भी नहीं है। फिर चाहे ऑल्टो हो या वैगनआर सरकार को ग्राहक जबरदस्त तरीके से खरीदते हैं क्योंकि मारुति सुजुकी की कारें न सिर्फ कम कीमत में खरीदी जा सकती हैं बल्कि इनकी मेंटेनेंस भी काफी सस्ती होती है।

आजकल मार्केट में सेकंड हैंड कारों के काफी ऑप्शन आ गए हैं कई सारी वेबसाइट भी आ गई हैं यहां तक की मारुति सुजुकी खुद भी एक वेबसाइट चलाता है जिसका नाम है ट्रू वैल्यू जहां पर मारुति सुजुकी की सेकंड हैंड कारें आधी से भी कम कीमत में आसानी से मिल जाती हैं।

इन कारों को आप ऑनलाइन बुक करके खरीद सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ( true value ) ( truevalue )पर किसी बाइक की कीमत में कारें मिल रही हैं तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी कार है इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। ( Used Maruti Suzuki cars deals )

मारुति ऑल्टो ( used Alto 800 )

मारुति ऑल्टो 800 जब से भारत में लॉन्च हुई है तब से इसकी बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वेबसाइट पर मारुति सुजुकी अल्टो का साल 2008 मॉडल ( used Alto price ) अवेलेबल है जो अब तक 107224 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। यह पेट्रोल मॉडल है जिसके लिए वेबसाइट ₹44000 मांग रही है। ( Used Maruti Suzuki Alto )

मारुति वैगन आर ( used wagon r )

इस वेबसाइट पर सेकंड हैंड मारुति सुजुकी वैगनआर ( used WagonR cars ) ( used wagon r in Delhi ) ( used Maruti Suzuki wagon r ) भी अवेलेबल है जो साल 2007 का पेट्रोल मॉडल है यह अब तक 4879 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और कंपनी इस कार के लिए ₹95000 मांग रही है।

फायदे का सौदा साबित होगा या नहीं

जैसा कि आपने देखा कि यह दोनों ही कारें साल 2007 और साल 2008 मॉडल की है जो तकरीबन 12 से 13 साल पुरानी है। अगर किसी कार की औसत उम्र निकाली जाए तो वह लगभग इतनी ही होती है जितनी यह कार्य पुरानी हो चुकी है। ऐसे में इन दोनों ही कारों में कई तरह की खराबी आ सकती हैं जिसमें इंजन चेसिस, बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में खराबी आना शामिल है। ऐसे में इन कारों को खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होगा। आप पैसे तो जरूर खर्च करेंगे लेकिन आपके पैसे डूबने की पूरी संभावना रहती है ऐसे में इन कारों को खरीदने से पहले पूरी हिस्ट्री जरूर चेक करें।