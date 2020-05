महज 85 हजार में मिल रही Wagon R, जानिए इसे खरीदना आपके लिए सही रहेगा या नहीं

दरअसल सेकंड हैंड कारों ( second hand car online ) को आजकल खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू नाम के प्लेटफार्म से मारुति सुजुकी की कारों ( true value ) ( truevalue ) ( second hand car online ) को खरीदा जा सकता है

नई दिल्ली: भारत में इन दिनों ऐसी कारें खरीदना पसंद करते हैं जिनकी कीमत काफी कम हो और यह लो मेंटेनेंस भी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम कोई नई कार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत हमारे बजट से बाहर निकल जाती है और हम कार नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आप ड्यूटी सुजुकी जैसी कंपनी की कार को उसकी असल कीमत से आधी से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

दरअसल सेकंड हैंड कारों ( second hand car online ) को आजकल खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू नाम के प्लेटफार्म से मारुति सुजुकी की कारों ( true value ) ( truevalue ) ( second hand car online ) ( Maruti true value Wagon R ) ( Maruti true value cars ) ( true value car warranty ) को खरीदा जा सकता है जो यूज्ड तो होती है लेकिन बेहतरीन कंडीशन में होती है। इन कारों को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्लेटफार्म पर कौन सी कार मौजूद है जिसकी कीमत भी बेहद कम है।

WagonR ( second hand Maruti Suzuki Wagon R )

मारुति सुज़ुकी वैगनआर ( less driven Maruti Suzuki Wagon R ) ( Maruti Suzuki WagonR deal ) ( used Maruti Suzuki Wagon R ) को भारत में खूब पसंद किया जाता है क्योंकि यह एक हैचबैक कार है और इसकी मेंटेनेंस भी काफी कम होती है और खास बात यह है कि इसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं तो छोटी फैमिली के हिसाब से यह एक शानदार कार है। इस वेबसाइट पर यह कार आसानी से अवेलेबल है तो चलिए अब हम इस कार के बारे में आपको बताते हैं।

वेबसाइट पर जो वैगन आर अवेलेबल है वह साल 2006 का मॉडल है। यह पेट्रोल मॉडल की कार है जो अब तक तकरीबन 78519 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। वेबसाइट पर इस कार को महज ₹85000 की कीमत में बेचा जा रहा है तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं।

फायदे का सौदा या नुकसान का

जैसा कि आपने देखा कि इस कार की कीमत महज 85 हजार है जो कि एक मिडरेंज बाइक की कीमत के बराबर ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार को खरीद आपके लिए फायदे का सौदा है का नुकसान का तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यह कार साल 2006 मॉडल की है और साल 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 14 साल का वक्त हो चुका है। किसी तार की औसत उम्र तकरीबन 10 साल रहती। जबकि यह कार 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ऐसे में इस कार के पार्ट्स काफी पुराने हो गए होंगे और इंजन में भी खराबी आ गई होगी। ऐसे में आपको नई कार खरीदने या फिर कम चली हुई सेकेंड हैंड कार खरीदने में ही फायदा है अगर आप यह कार खरीदते हैं तो इससे आपका नुकसान ही होगा। ऐसे में आप इस कार को ना ही खरीदें तो यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा।