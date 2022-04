इस एक तरकीब से 50% तक घट जाएगी Diesel की कीमत! नितिन गडकरी का दावा

गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ अधिक आसानी से उपलब्ध और सस्ते ईंधन को एक्सप्लोर करना जरूरी हो गया है। उन्होंने दावा किया कि मेथनॉल डीजल से काफी सस्ता है और डीजल इंजन को मेथनॉल से चलने वाले इंजन में बदलने के लिए तकनीक पहले से ही उपलब्ध है।

Using methanol in diesel can reduce fuel price by 50 percent claims Nitin Gadkari