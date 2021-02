पेट्रोल-डीजल के दामों में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल, डीजल की बढ़ती रिकॉर्ड कीमतों के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि देश को अब वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ना चाहिए।

मीडिया से बात करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा, "हम भारत में 81 प्रतिशत लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं। मेरे मंत्रालय ने लिथियम आयन के लिए विकल्प प्राप्त करने के लिए आज पहल की है। सभी सरकारी प्रयोगशालाएं अनुसंधान कर रही हैं। मंत्रालय भी हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को विकसित करने की कोशिश कर रहा है।"

ईंधन की बढ़ती कीमतों के बारे में, गडकरी ने कहा, "मेरा सुझाव है कि देश के लिए अब वैकल्पिक ईंधन के लिए जाने का समय आ गया है। मैं पहले से ही ईंधन के रूप में बिजली का प्रचार कर रहा हूं क्योंकि भारत में अतिरिक्त बिजली है।"

