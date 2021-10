इस बार ऐतिहासिक होगा दीपोत्सव, जलेंगे 9 लाख दीए जलाकर बनेगा रिकार्ड, आकर्षण का केंद्र होंगी झांकियां

9 lakh Diyas will be lit in the Deep Festival of Ayodhya- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) दीपक प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। दीपोत्सव में झाकियां और लेजर शो आकर्षण का केंद्र बना रहेगा।