Accident News: यूपी में बड़ा हादसा, काशी से अयोध्या जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, 18 घायल

Submitted by:

अयोध्याPublished: Feb 20, 2024 08:46:31 am

Accident News: वाराणसी से काशी विश्वनाथ के दर्शन कर अयोध्या की तरफ जा रही बस खेत में पलट गई। इसमें कुल 63 यात्री सवार थे।

Bus going from Kashi to Ayodhya overturns