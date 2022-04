Ayodhya Ram Mandir: 21 फुट ऊंचे राम चबूतरे पर बनेगा गर्भगृह, लगेंगे 25 हजार पत्थर

Ram Mandir Construction: राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। परिसर में इन दिनों मंदिर निर्माण के लिए 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। यहीं 21 फुट ऊंचे चबूतरे में ही 25 हजार पत्थर से गर्भगृह बनाया जाता है।

रामजन्मभूमि परिसर में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर तेजी के साथ बन रहा है। राममंदिर निर्माण में जुटी इकाइयों के अनुसार इसी जुलाई माह तक मंदिर के चबूतरे का निर्माण कार्य पूरा कर लेने की योजना है। इसके बाद वास्तविक रूप में मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ट्रस्ट महासचिव चंपतराय के अनुसार अगले साल की मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मंदिर के परिक्रमा, रंगमंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार का निर्माण किया जाएगा।

Ayodhya Ram Mandir Construction Garbhgrah will be on 21 feet top