इस बार अयोध्या की रामलीला होगी खास, टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड, 14 सितंबर को होगा भूमि पूजन

अयोध्या. Ayodhya Ramleela 2021 will be Streaming Live on Doordarshan. रामनगरी (Ramleela) अयोध्या की रामलीला विश्व चर्चित है। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन होगा। फिल्म बिरादरी के नामी कलाकार रामलीला के पात्रों की भूमिका में नजर आएंगे। रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने कहा है कि इस साल की रामलीला पिछले वर्ष के आधार पर आयोजित की जाएगी। दावा किया गया है कि पिछली बार की रामलीला से भी ज्यादा भव्य इस बार की रामलीला होगी। कार्यक्रम 6 से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसका सीधा प्रसारण वर्चुअल माध्यम से टीवी पर किया जाएगा। रामलीला में शामिल होने के लिए पीएम मोदी (PM Narendra Modi0, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को निमंत्रण भेजा गया है।

Ayodhya's Ramlila will be held virtually, to be live streamed on Doordarshan



Ramlila will be live telecasted on Doordarshan from Oct 6-15. Around 35 film stars will portray various characters. We've sent invitation to PM, Pres &UP CM: President, Ramlila Committee Ayodhya (11.09) pic.twitter.com/8xoSi0Vz3g