स्वामी प्रसाद मौर्य के लक्ष्मी पूजा पर दिए गए बयान को लेकर भड़के अयोध्या के संत, जानिए क्या कहा?

मौर्य ने अपने तर्क में कहा कि देश में करोड़ों लोग गरीबी और बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर लक्ष्मी की पूजा से सुख-समृद्धि मिलती, तो देश में इतनी गरीबी और युवा बेरोज़गारी नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी पूजा का अपमान करना नहीं है, बल्कि घर की महिलाओं के योगदान को महत्व देना है।

अयोध्या में इस बयान के बाद संत समाज और राजनैतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। भक्त और स्थानीय लोग इस विवाद पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जबकि धार्मिक और सामाजिक संगठन इस मामले की गंभीरता पर अपनी चिंताएं जता रहे हैं।