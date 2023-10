UP Ayodhya: कर्क राशि वालों को धन लाभ तो कन्या राशि वाले दोस्त पर बनाए रखें विश्वास

अयोध्या Oct 26, 2023

राशियां मनुष्य की दिशा और दशा दोनों तय करती हैं। आज कैसा रहेगा आपका दिन, बता रहे हैं अयोध्या धाम से पंडित उमाशंकर पांडेय।

☀ पंचांग

🔅 तिथि द्वादशी 09:46 AM

🔅 नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद 11:27 AM

🔅 सूर्योदय 06:06 AM

🔅 चन्द्रोदय 03:50 PM

🔅 चन्द्र राशि मीन

🔅 सूर्यास्त 05:23 PM

🔅 चन्द्रास्त +04:12 AM

🔅 ऋतु शरद 🐏मेष (26 अक्टूबर, 2023)

आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएँ, जो मौलिक सोच रखते हों और अनुभवी भी हों। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा-सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकत करें। यह न सिर्फ़ आपका दबाव कम करेगा, बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। लंबित परियोजनाएँ पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। दूसरों को राज़ी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। वैवाहिक जीवन में चीज़ें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। भाग्यांक: 4