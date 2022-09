PFI पर CM योगी की दो टूक- ये नया भारत है, राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा बने संगठन स्वीकार्य नहीं

PFI Ban in India: कट्टरपंथी PFI की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।

देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर देश विरोधी गतिविधियों के कारण UAPA के तहत पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से लगाया गया है। सरकार की तरफ से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। केंद्र के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले पर कहा कि "देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके आठ सहयोगी अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। सीएम ने कहा कि यह 'नया भारत' है, यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं।"

CM Yogi said on PFI organizations that threaten security of the nation are not acceptable