इधर-रामलला,उधर-खिदमत-ए खल्क : राममंदिर का निर्माण With Mahendra Pratap Singh (Episode-18)

अयोध्या. सुप्रीम कोर्ट supreme court ने पिछले साल श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में फैसला सुनाते हुए श्रीराम मंदिर Ram mandir temple का निर्माण और मुस्लिमों को अयोध्या में मस्जिद Construction Of Mosque in Ayodhya के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड Sunni Central Waqf Board अब मस्जिद बनवाने जा रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन Indo Islamic Cultural Foundation Trust के आग्रह पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया Jamia Millia Islamia में आर्किटेक्चर विभाग के अध्यक्ष प्रो. एसएम अख्तर Professor SM Akhtar ने मस्जिद कांप्लेक्स की डिजाइन बनायी है। जल्द ही आलीशान मस्जिद बनना शुरू होगी। कैसी होगी मस्जिद और क्या होंगी सुविधाएं जानने के लिए देखते रहें- राममंदिर का निर्माण...।

