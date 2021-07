सरयू नदी में डूबे एक ही परिवार के 15 लोग, 6 के मिले शव, 3 लापता, लोगों को बचाने के लिए नदी में उतरा सेना का बचाव दल

family of 15 members drowned in saryu nadi six dead and three missing- सरयू नदी के गुप्तार घाट पर स्नान के दौरान आगरा से आए चार परिवार के 15 लोग तेज पानी में डूब गए। इसमें से छह की मौत हो गई जबकि तीन लापता हैं। दरअसल, आगरा जनपद के सिकंदरा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर से चार परिवार के 15 लोग शुक्रवार को अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूरा परिवार घूमते हुए कम्पनी गार्डन पहुंचा जहां गुप्तार घाट के दूसरे छोर पर कुछ महिलाएं स्नान के लिए नदी में उतरीं।