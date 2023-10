तुला राशि के लोगों की आज बल्ले-बल्ले, दोस्ती में प्रगाढ़ता से खिल सकते हैं रोमांस के फूल

तुला राशि के लोगों की आज बल्ले-बल्ले, दोस्ती में प्रगाढ़ता से खिल सकते हैं रोमांस के फूल

अयोध्याPublished: Oct 27, 2023 06:37:31 am Submitted by: Rahul Mishra

सिंह राशि वाले आप न खोएं। हो सकता है पड़ोसियों से झगड़ा। जानिए आज कैसा गुजरेगा आपका दिन। अन्य राशि वालों का कैसा गुजरेगा दिन, बता रहे हैं अयोध्या धाम से पंडित उमाशंकर पांडेय।

☀ पंचांग

🔅 तिथि :

त्रयोदशी 06:59 AM

चतुर्दशी 06:59 AM

🔅 नक्षत्र उत्तराभाद्रपद 09:25 AM

☀ सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ

🔅 सूर्योदय 06:07 AM

🔅 चन्द्रोदय 04:25 PM

🔅 चन्द्र राशि मीन

🔅 सूर्यास्त 05:22 PM

🔅 चन्द्रास्त +05:17 AM

🔅 ऋतु शरद