इस राशि के लोग रहें होशियार वरना पड़ सकता है पछताना

इस राशि के लोग रहें होशियार वरना पड़ सकता है पछताना

अयोध्याPublished: Oct 31, 2023 06:45:34 am Submitted by: rahul mishra

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज मिला-जुला दिन बीतने वाला है। कि के हिस्से में खुशियां आएंगी तो कुछ का दिन संघर्ष में बीतेगा। जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन। बता रहे हैं अयोध्या धाम से पंडित उमाशंकर पांडेय।

☀ पंचांग

🔅 तिथि तृतीया 09:32 PM

🔅 नक्षत्र रोहिणी +03:57 AM

🔅 करण :

वणिज 09:53 AM

विष्टि 09:53 AM

🔅 पक्ष कृष्ण

🔅 योग वरियान 03:32 PM

🔅 सूर्योदय 06:09 AM

🔅 चन्द्रोदय 07:07 PM

🔅 चन्द्र राशि वृषभ

🔅 सूर्यास्त 05:19 PM

🔅 चन्द्रास्त 08:33 AM