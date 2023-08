Ayodhya Accident: गरीब नवाज एक्सप्रेस से गिरा बिहार निवासी रेल यात्री, लखनऊ रेफर

अयोध्याPublished: Aug 26, 2023 08:36:04 pm Submitted by: Rahul Mishra

Ayodhya: गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा के दौरान बिहार निवासी एक व्यक्ति अयोध्या जनपद के देवराकोट स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

Rail passenger injured after falling from the train: बिहार प्रान्त निवासी एक रेल यात्री यात्रा के दौरान ट्रेन से नीचे गिरने के चलते गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाये जाने के बाद चिकित्सक ने हालत गंभीर देख उसको लखनऊ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया है। बताया गया कि 32 वर्षीय मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद कैसर निवासी इसका थाना नागपट्टी जनपद बेगूसराय शुक्रवार को बिहार के किशनगंज से वाया लखनऊ-दिल्ली होकर राजस्थान के अजमेर को जाने वाली अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहा था। इसी दौरान अयोध्या कैंट से रवाना होने के बाद रात्रि लगभग 1.45 बजे मोहम्मद जाहिद रौनाही थाना क्षेत्र स्थित देवरकोट रेलवे स्टेशन के निकट चलती एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।