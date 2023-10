धनु राशि के लोग सावधान, आपका रूखा व्यवहार बिगाड़ सकता है जीवनसाथी का मूड

धनु राशि के लोग सावधान, आपका रूखा व्यवहार बिगाड़ सकता है जीवनसाथी का मूड

अयोध्याPublished: Oct 30, 2023 06:09:06 am Submitted by: rahul mishra

कैसा रहेगा आपका दिन, विभिन्न राशि वाले क्या करें और क्या न करें, बता रहे हैं अयोध्या धाम से पंडित उमाशंकर पांडेय।

☀ पंचांग

🔅 तिथि द्वितीया 10:24 PM

🔅 नक्षत्र कृत्तिका +04:01 AM

🔅 सूर्योदय 06:09 AM

🔅 चन्द्रोदय 06:21 PM

🔅 चन्द्र राशि मेष

🔅 सूर्यास्त 05:20 PM

🔅 चन्द्रास्त 07:29 AM

🔅 ऋतु शरद 🐏 मेष (30 अक्टूबर, 2023)

कुछ ऐसी घटनाएँ आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं, जिन्हें टालना मुमकिन न हो। लेकिन आप ख़ुद को शांत बनाए रखें और हालात से निपटने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया न करें। आपका धन कहां खर्च हो रहा है इसपर आपको नजर बनाए रखने की जरुरत है नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केन्द्र होंगे। एकतरफ़ा लगाव आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। आपका रचनात्मक काम आस-पास के लोगों को अचरज में डाल देगा और आपको काफ़ी सराहना मिलेगी। दिक़्क़तों का तेज़ी से मुक़ाबला करने की आपकी क्षमता आपको ख़ास पहचान दिलाएगी। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं; आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। भाग्यांक: 5