राम मंदिर के परिसर के भीतर बनेंगे छह अन्य देवी देवताओं के मंदिर, ड्राफ्ट तैयार

Six Other Dieties Temple will be beside in Rammandir Premises- राम मंदिर (Ram Mandir) की डिजाइन में बदलाव के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। योजना के अनुसार मंदिर परिसर में 6 अन्य देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा।