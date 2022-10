CRIME NEWS : 416 गांजे के पौधे बरामद कर 2 क्विंटल से अधिक का गांजा किया जब्त

सेंधवा विधानसभा अवैध गांजा खेती पर बड़ी कार्रवाई, वरला पुलिस ने 416 गांजे के पौधे बरामद कर 2 क्विंटल से अधिक का गांजा किया जब्त

416 ganja plants recovered and seized more than 2 quintals of ganja