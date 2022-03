पाटी के अंतिम भौंगर्या में शामिल होंगे सीएम, कलेक्टर-एसपी ने लिया जायजा

जिले का अंतिम भौंगर्या गुरुवार को पाटी में, मुख्यमंत्री होंगे शामिल, कैबिनेट मंत्री के निवेदन को स्वीकारा, पुलिस-राजस्व अधिकारियों ने किया मौका मुआयना

CM will join the party's Bhangarya, Collector-SP took stock