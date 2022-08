Badwani News: ढाई लाख से अधिक तिरंगे झंडे की मांग, सेंधवा विकासखंड में अधिक

हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलेभर के हर घरों तक तिरंगे झंडे को पहुंचाना हैं, प्रतिदिन तैयार हो रहे हजारों झंडे, पॉलीथीन-कागज के झंडे प्रतिबंधित हैं

Demand for more than 2.5 lakh tirange flags in Barwani district