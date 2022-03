जानिएं... किस किसान ने इमानदारी की दी मिसाल, बैंक में वापस लौटाए एक लाख रुपए

बैंक में क्रॉप लोन के 2 लाख विड्रोल कराने आए किसान को केशियर ने गलती से दिए तीन लाख, जब घर जाकर किसान को 1 लाख ज्यादा होने का अहसास हुआ तो बैंक में आकर करें पैसे वापस

Farmer gave back one lakh rupees to the bank