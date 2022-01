भीलखेड़ा गांव में खेत के कुएं में दिखाई दिया तेंदुआ, रेस्क्यू किया तो भाग निकला

खेत कुएं में दिखा तेंदुआ, मुंडेर पर ऊंचे पीपल के सहारे बाहर निकला, जिला मुख्यालय के समीप ग्राम भीलखेड़ा की घटना

Leopard appeared in the well of the field in Bhilkheda village