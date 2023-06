पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों के मतदाताओं की सुविधा का रखें ध्यान

Submitted by:

बड़वानीPublished: Jun 28, 2023 11:56:04 am

-राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और निर्वाचन अधिकारी के बीच हुई अहम बैठक

-नेताओं ने की विधानसभा के कुल मतदान केंद्रों की समीक्षा की मांग,

- भाजपा कांग्रेस बसपा आदि के नेताओं ने दिए सुझाव

- 305 मतदान केंद्रों से बढ़ सकती है सुविधा

Meeting between leaders of political parties and election officer