अब बड़वानी का कोर्ट चौराहा कहलाएगा श्री राम चौक

बड़वानीPublished: Jan 23, 2024 11:41:11 am

-राममय हुआ बड़वानी, मंदिरों व गली-मोहल्लों में अनुष्ठान हुए, लाइव प्रसारण देखा

-रंगोली से सजे आंगन, शाम होते ही आतिशबाजी के साथ मना जश्र

Now Barwani's Court Square will be called Shri Ram Chowk