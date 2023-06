MP के बड़वानी में आ रहे बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री

कैबिनेट मंत्री के निवेदन पर दो दिन शहर में रूकेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री

-पीजी कॉलेज मैदान पर होगा भव्य प्रवचन आयोजन, शुरू हुई तैयारियां

-कार्यक्रम को लेकर सेगांव हनुमान मंदिर में हुई सर्व समाज की बैठक

Pandit Dhirendra Shastri of Bageshwar will come to Barwani district