रोड मैप तैयार : जानिएं... किस रूट से गुजरेंगे पं. धीरेंद्र शास्त्री

बड़वानीPublished: Jun 22, 2023 11:34:47 am

-नर्मदा का कसरावद पुल से गुजरने वाले भारी वाहन खलघाट होकर निकलेंगे, पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आगमन पर सडक़ों पर यातायात रहेगा डायवर्ट

Pandit Dhirendra Shastri will come to Barwani