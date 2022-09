मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे पेंशनर, रैली निकाल सौंपा ज्ञापन

अपनी विभिन्न मांगों की तख्तियां थाम पेंशनर्स ने निकाली रैली, चरणबद्ध आंदोलन के पांचवें दिन कलेक्ट्रेक्ट में सौंपा ज्ञापन

Pensioners submitted memorandum to the Governor and Chief Minister