दिलदहलाने वाली घटना... अनियंत्रित होकर 70 फीट खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा वाहन

बड़वानी/ओझर.

इंदरपुर राजपुर से भिलट देव नागलवाड़ी दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन शनिवार दोपहर 2 बजे नागलवाड़ी पहाड़ चढ़ते समय गणेश घाट पर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर लुढ़कर 70 फीट खाई में जा गिरा। इसमें रेलू दंपति रेलजी 40 वर्ष महिला तथा 4 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं 25 से अधिक ज्यादा घायलों को हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों तथा भिलट देव समिति द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। जहां पर उनकी प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

ज्ञात रहे कि आज से पिछले साल 8 अगस्त में भी इसी स्थान पर पिकअप के अनियंत्रित होने से दुर्घटना घटी थी। इसमें धरमपुरी धार जिले के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। लोगों द्वारा और समिति द्वारा बार-बार यहां पर रास्ते बनाने को लेकर शासन-प्रशासन व नेताओं से गुहार लगाई गई। यहां तक की मुख्यमंत्री को भी भोपाल जा कर इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस है और शासन प्रशासन और कई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे है। आए दिन लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है।

