386 रुपए खर्च कर लगवाना होगा प्रिकाशन डोज, निजी संस्थाएं नहीं ले रही रुचि

जिले में कहीं नहीं लग रहा प्रिकाशन डोज, 18 से 59 आयु वर्ग को 386 रुपए राशि निर्धारित, निजी संस्थाएं नहीं ले रही रुचि

Precaution dose will have to be done by spending Rs 386