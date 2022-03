घरेलू गैस की कीमतों में होगा उछाल, लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

एलपीजी गैस की कीमत और भी बढऩे की संभावना

बड़वानी. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अब जिले में भी असर हो रहा है। बढ़ी हुई तेल की कीमत के साथ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ११३ डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर गैस की किल्लत होने से कीमतें बढ़ जाएगी। बड़वानी गैस कंपनी के संचालक एसएस राजपूत ने बताया कि अभी फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमतों मेेंं बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन संभावना बनी हुई है। इसके चलते इसका असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ सकता है।

जानकारी के मुताबिक वर्तमान स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम ९४५.५० रुपए है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी दाम बढ़ सकते हैं। गैस बढ़ते दामों को लेकर जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जहां एक तरफ पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी से महंगाई चरम छू रही है। वहीं रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम लोगों को फिर से परंपरागत चूल्हे वाले दौर में भेज रहे हैं, लेकिन उस दौर में पहुंचना भी लोगों के लिए आसान नहीं है। आज पहले की तरह लकड़ी व कोयला आसानी से नहीं मिल पाता है। हजारों ऐसे परिवार है, जिनकी आय ४ से ५ हजार रुपए के बीच ही है। ऐसे में कमाई का एक चौथाई हिस्सा तो सिर्फ गैस ही ले लेती है।

पूर्व में कई बार रसोई गैस की लागतार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में रसोई गैस के दामों में आए दिन की बढ़ोतरी से लोगों का खाना पकना भी मुश्किल हो गया है। कर्मिशयल हो या घरेलू गैस के दामों में वृद्धि का भार आम जनता पर ही पड़ता है। गैस के दाम कम करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ऐसे आर्थिक विकास का कोई मतलब नही ंहै। जिसकी वजह से आम आदमी का जीना ही दूभर हो जाए।

महंगाई की मार से आम जनता परेशान

महंगाई की मार लगातार आम जनता भुगत रही है। घर के खर्चों में कमी करनी पड़ रही है। रसोई गैस की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी से सभी परिवार दुखी और परेशान है। सब्सिडी का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है।

लक्ष्मी यादव, गृहिणी

घरेलू बजट गड़बड़ाया

&बढ़ती रसोई गैस की कीमतों से जनता परेशान है, लेकिन सरकार चैन से सोई है। आमजन का जीना दुश्वार हो रहा है। घरेलू बजट गड़बड़ा रहा है। जनता की नाराजगी का सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

आयुषि, गृहिणी

