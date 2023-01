Submitted by:

-हालत गंभीर होने पर इंदौर किया रैफर, डाक्टरों के अनुसार बड़वानी जिले का ये पहला मामला है, बड़वानी जिला अस्पताल में महिला ने आपस में जुड़े दो बच्चों को दिया जन्म



Woman gave birth to two conjoined children in Barwani Hospital