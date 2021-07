बागपत: दावत में रसगुल्लों काे लेकर बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

बागपत ( Bagpat ) अभी तक आपने शादी समारोह में बैंड बाजे, शराब और खातिरदारी को लेकर विवाद होते सुने होंगे लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग है। इस बार सगाई समारोह में रसगुल्लों ( rasgulla ) को लेकर मारपीट ( Fight over rasgullas in the feast ) हो गई। रमाला थानाक्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई दावत में जमकर लाठी डंडे चल गए। लड़ाई की वजह थी कि दावत में रसगुल्ले कम पड़ गए। दावत में आए गांव के कुछ लोगों ने रसगुल्ला मांगा तो दावत के आयोजकों ने उन्हें दूसरी मिठाई खाने को कह दिया। बस इतनी सी बात पर बवाल हो गया। लाठी डंडे चलने लगे और मौके पर भगदड़ मच गई। इस हमले में तीन महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों काे अस्पताल भिजवाया।

इंस्पेक्टर रवेंद्र यादव के अनुसार गुरुवार को क्षेत्र के गुंगाखेड़ी में गांव में महावीर के बेटे सावन की शादी थी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर बरात जानी थी। सावन के घर गुरुवार रात को दावत चल रही थी। इसी दौरान रसगुल्ले कम पड़ गए। दावत में आए गांव के सतीश, नरेश और राजू रसगुल्ले मांगने लगे। घरवालों ने उन्हें रसगुल्ले खत्म होने की बात कहते हुए रसगुल्ले की जगह दूसरी मिठाई खाने का आग्रह किया। इस पर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई और जमकर लाठी-डंडे चले।

मारपीट के दौरान प्रीतम, अमरपाल, अशोक, राजेश व तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पुलिस काे मिली ताे गांव पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि घटना की तहरीर मिली है। तहरी के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्राथमिकी के आधार पर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है।

