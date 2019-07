CM HELPLINE और IGRS पर लंबित शिकायतों को लेकर संख्त हुए संयुक्त निदेशक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

बागपत। प्रदेश के मुखिया यानि (UP CM YOGI ADITYANATH) योगी आदित्यनाथ की (HELP LINE) हेल्पलाइन और आईजीआरएस (IGRS PORTAL) पर लगातार कई शिकायतें लंबित है। इसी को लेकर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक ने फटकार लगते हुए सभी जिले के कल्याण विभाग से जुड़ी समस्याओं को निपटाने के आदेश दिये है। इसकी वजह 151 से अधिक मामले लंबित है। जिसके चलते दो जिले (defaulter) डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुके है। बागपत में 11 शिकायत (CM HELP LINE) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व आईजीआरएस पर शिकायत लंबित है।

इन जिलों की शिकायतें लंबित

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व आईजीआरएस (IGRS) शामली, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड, गाजियाबाद की कई शिकायतें पूरी तरह से लंबित (COMPLAINTS PANDING) नजर आ रही है। हापुड में एक तो गौतमबुद्धनगर में छह शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में पहुंचा गई है। यह सभी शिकायतें (SAMAJ KALAYAN VIBHAG) समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हैं। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर इनका निस्तारण करने के निर्देश दिए है। इसकी वजह अधिकारी का शिकायतों का निस्तारण करने की तरफ ध्यान तक नहीं है। इसके चलते यहां फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जल्द से जल्द शिकायतें निस्तारण के दिए आदेश

समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक मौहम्मद तारिक ने सभी मेरठ मंडल के सभी जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी को आदेश में कहा कि वह इनका समय से निस्तारण करें। बताया गया कि बागपत में 11, हापुड में 15, मेरठ में 23, बुलंदशहर में 48, गाजियाबाद में 14, गौतमबुद्ध नगर में 36 मामले लंबित है। वहीं हापुड में एक तो गौतमबुद्धनगर में छह मामले डिफाल्टर लिस्ट में आ चुके हैं। उन्होंने इस स्थिति से शासन को भी अवगत करा दिया है।