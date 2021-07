यूपी: छह साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, खाली मकान में पड़ा मिला खून से लथपथ शव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

बागपत ( Bagpat ) बड़ौत के एक गांव में महज छह साल की बच्ची की दुष्कर्म ( Rape ) के बाद हत्या ( Murder ) कर दी गई। बच्ची का शव गांव के ही एक खाली मकान में खून से लथपथ पड़ा मिला। पुलिस ( Bagpat Police ) को मौके से कुछ नशीले पदार्थों के अवशेष भी मिले हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों मैं गुस्सा है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

( crime against women in up ) घटना रविवार की है। गांव में रहने वाले एक मजदूर परिवार की छह वर्षीय बच्ची बरसात में घर के बाहर खेल रही थी। अचानक वह गायब हो गई। मौसम खराब होने की वजह से अधिकांश लोग अपने घरों में ही थे। जब काफी देर तक बच्ची का पता नहीं चला तो परिजन उसकी तलाश में निकले। कुछ ही घंटों बाद बच्ची गांव के ही एक खाली पड़े मकान में खून से लथपथ हालत में मिली। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिवार के लोगों ने शोर मचा दिया जिससे मौके पर अन्य ग्रामीण भी पहुंच गए।

( rape in up ) घटनास्थल को देखकर आशंका जताई गई है कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्ची के परिजनों को भरोसा दिलाया कि विकृत मानसिकता की इस घटना को अंजाम देने वाले जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। परिवार वालों ने दुष्कर्म के बाद बच्चे की हत्या कर दिए जाने की आशंका जताई है। आरोपों की पुष्टि के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पाेस्टमार्टम रिपाेर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

