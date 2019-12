fire in Car: चट्टान से टकराने बाद कार में लगी आग

कालवाड़ (fire in Car). थाना क्षेत्र के मुण्डोता घाटी में शुक्रवार तड़के करीब चार बजे जयपुर की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी की चट्टान से टकरा गई। जिससे धमाके साथ कार में आग (fire in Car) लग गई। पुलिस व प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तड़के घाटी में उतरने वाली सड़क किनारे कार तेज गति में अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई और इसमें आग (fire in Car) लग गई, गनीमत यह रही कि जिस समय आग लगी, उस समय कार में कोई नहीं था। आग से कार पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। सूचना पर आसपास के लोग एकत्र हो गए और कालवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को कार सवार सुरजीत सिंह निवासी कूडिय़ोंकाबास ने बताया कि वह अपने साथी के साथ कार से उतरकर टॉयलेट गए तो कार ढलान में पहाड़ी से टकरा गई। इस संबंध में थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

आग से 5 कच्चे घर जले

मैड़ के समीप पंचायत जौधुला के राड़ावास ढाणी में शुक्रवार शाम को आग (fire) लग जाने से एक ही परिवार के पांच कच्चे घर जलकर राख हो गए। जिनमें रखा हजारों रुपए का सामान जल गया। वार्ड पंच सुल्तान गुर्जर ने बताया कि दोपहर बाद करीब 4 बजे अचानक घरों में आग (fire) लग गई। जिसमें चिरंजीलाल, पोखरमल, कजोड़ गुर्जर के पांच कच्चे घर जल गए। उन्होंने बताया कि पहले एक कच्चे घर में आग (fire) लगी। बाद में हवा चलने पर आग ने पास के घरों को भी चपेट में ले लिया। आग की लपटे देखकर खेतों व आसपास से लोग दौड़कर पहुंचे और एक घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग (fire) लगने के दौरान पीडि़त परिवार खेत में काम कर रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि आग में 30 बोरी गेंहू, 10 बोरी बाजरा, 8 ग्वार की बोरी समेत घरेलू सामान जल गया।

दो छप्परपोश में आग

विराटनगर स्थित सोठाना पंचायत के बादशाहपुर स्थित भक्ता की ढाणी में गुरुवार रात को दो छप्परपोश मकानों पर अचानक आग (fire) लग गई और इनमें रखा घरेलू सामाान जलकर रखा हो गया। सरपंच लालचंद शर्मा ने बताया कि भक्ता की ढाणी स्थित हनुमान बलाई व मोहन बलाई के कच्चे घरों में अचानक आग (fire) लग गई। इस आग में घरों में रखा अनाज, कड़ब, चारा व अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मिट्टी व पानी डालकर आग (fire) पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए और देखते ही देखते दो छप्परपोश राख में तब्दील हो गए।