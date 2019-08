करड़ का मिनी बांध व खोजी तालाब लबालब, चल रही चादर

जयपुर/रेनवाल. जयपुर जिले में पिछले कई दिन से चला आ रहा बारिश ( rain in Jaipur) व बूंदाबांदी का दौर अब धीरे-धीरे धीमा पड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर जिले के बस्सी सहित कुछेक इलाकों में ही बारिश हुई। वहीं जिले में अन्य कस्बे व गांव-ढाणियां बारिश का इंतजार ही करते रह गए। वहीं राजधानी में भी शुक्रवार को छितराई बारिश हुई। कुछ इलाकों में बारिश हुई तो कई सूखे ही रह गए। हालांकि शाम को कई इलाकों में तेज बारिश हुई। (Many areas received heavy rain in the evening) बारिश होने से जिले के कई बांधों में पानी आने के साथ चादर चल गई और कई अभी खाली ही हैं। रेनवाल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत करड़ (Karad) में बने मिनी बांध पर गत दो दिन पहले हुई मूसलादार बरसात होने के कारण लगातार दो दिन से चादर चल रही है। (Due to torrential rains, the sheet has been running for two consecutive days) साथ ही पास में स्थित खोजी तालाब भी लबालब भर गया है।

पाळ टूटने से बह गया पानी



गौरतलब है कि पहले बाल्यावास में बना हुआ मिनी बांध पानी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन उस बांध की पाल टूटने से सारा पानी निकलकर मनोहरपुर के जंगलों से होता हुआ करड़ के मिनी बांध में पहुंच गया और पानी से लबालब भर गया। पिछले साल व इस वर्ष भी मिनी बांध में पानी की आवक अच्छी (Good arrival of water in mini dam) हुई, लेकिन पाल टूटने के कारण सारा पानी बह गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस बांध के पानी से आसपास स्थित कुओं में जलस्तर में सुधार (Water level in wells will improve) होगा। गत वर्ष बाल्यावास बांध फरवरी माह तक भरा हुआ था।

बांध बने पिकनिक स्पॉट



जयपुर जिले के बांधों में पानी आने के बाद लोग भी इन पर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। यहां अनेक लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे (People are going to picnic) हैं। वहीं बारिश के पानी से कई रास्ते बंद होने व मार्गों में बारिश का पानी भरा होने से लोगों को परेशानी भी हो रही है।