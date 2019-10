बिंदायका में रेलवे ट्रेक पर मिला शव, तो जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर हादसे के बाद लगा जाम

Dead body found on the trek : - ट्रेन से कटा शव मिलने से फैली सनसनी, मरने वाला युवक करौली के नादौती का रहने वाला था। जयपुर में रहकर फैक्ट्री में करता था मजदूरी। शव परिजनों को सौंपा। वहीं दूसरे हादसे में जयपुर अजमेर राजमार्ग पर हुए हादसे में ट्रक का चालक गंभीर घायल हो (jammed after accident on Jaipur-Ajmer highway) गया। हादसे के कारण जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।